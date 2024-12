- Chains of Freedom, un nouveau jeu d'aventure surnaturel tactique au tour par tour

Publié le Vendredi 6 décembre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Y'a du Lovecraft là-dedans

Chains of Freedom vient d'être annoncé par Nordcurrent Labs. Le jeu, destiné au PC, sortira en 2025 sur Steam . Il s'agit d'un jeu d'aventure tactique au tour par tour se déroulant dans une ambiance surnaturelle. L'exploration, elle, se fait en temps réel.Le jeu se déroule en Europe de l'Est, alors que le monde est ravagé par un biocristal appelé Eden. De bases militaires en villages contaminés, en passant par des usines abandonnées, vous allez devoir faire face aux nombreuses mutations qui corrompent les lieux, les animaux, les habitants...Vous faites partie d'une escouade de soldats livrée à elle-même après le crash de son hélicoptère. Il faudra explorer, trouver des ressources, améliorer son équipement...Le jeu devrait également sortir sur PS5 et Xbox Series, mais après la version PC.