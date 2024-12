- Alara Prime, un FPS tactique 4v4v4

Publié le Vendredi 6 décembre 2024 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Si je sais compter, ça fait 16

Alara Prime est un FPS tactique 4v4v4 compétitif et gratuit. Il est annoncé pour une sortie en accès anticipé sur PC, via Steam , dans le courant de l'année 2025. Il est développé par le studio Fall Damage.3 équipes vont donc se tirer la bourre dans des arènes. Chacune a un objectif précis. Le but pour deux équipes est d'atteindre un point stratégique que défend la troisième équipe.Il y a quatre classes de personnage : assaut, infiltration, soutien et ingénieur. Chacun avec ses armes et gadgets, bien entendu.