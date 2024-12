- SpaceCraft : un nouveau jeu d'exploration et de construction spatiale

Publié le Vendredi 6 décembre 2024 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Steve Jobs de l'espace

SpaceCraft vient d'être annoncé par le studio indépendant Shiro Games. Il s'agit d'un nouveau jeu d'exploration et de construction spatiale en ligne.Vous allez explorer des planètes, des systèmes stellaires entiers, récupérer des ressources, construire des vaisseaux, des bases, commercer de planète en planète...Vous pourrez automatiser vos chaînes de production pour produire mieux et plus.Il faudra aussi faire avec les pirates et autres dangers qui pullulent dans l'espace. La réussite réside dans la capacité à coopérer avec les autres. Vous pourrez notamment intégrer des corporations.Le jeu sortira sur PC, en 2025, sur Steam