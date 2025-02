- Into the Dead: Our Darkest Days s'offre une nouvelle démo

Publié le Vendredi 14 février 2025 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Un jeu à suivre

Into the Dead: Our Darkest Day est un jeu de survie qui se déroule en défilement horizontal, développé par le studio indépendant PikPok.Après une première démo lancée en octobre, le jeu s'en offre une nouvelle, avec un nouveau personnage jouable, de nouvelles armes, et de nouvelles mécaniques de jeu.Prévu ce printemps sur PC, via Steam , le jeu vous emmène au Texas, en 1980, à Walton City. Vous allez devoir aider un groupe de survivants à se mettre à l'abri. Il vous faudra fuir l'avancée de hordes de morts-vivants, trouver de quoi survivre, de quoi fabriquer des armes... Vous devrez aussi bien prendre soin de leur santé physique que de leur santé mentale...On vous en a déjà parlé, ça a l'air vraiment chouette. On garde donc un oeil dessus.