- Youtubers Life 3 - Stream Together! annoncé pour cette année

Publié le Vendredi 14 février 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Sans moi, hein

Alors que les Youtubeurs sont en pleine perte de vitesse, les jeunes s'étant tournés vers Instagram et TikTok, Uplay Online poursuit sa série de jeu destinée à vous donner envie de devenir, vous aussi, des p'tits connards d'influenceurs. Youtubers Life 3 - Stream Together! sortira cette année. Le jeu vient d'être annoncé sur PC, via Steam Vous allez y incarner, une nouvelle fois, un aspirant Youtubeur, bien décidé à devenir une mega-star à partir de rien - et avec rien, en fait - et récupérer un max d'abonnés à votre chaîne. Pour ça, il faudra affronter d'autres Youtubers sur différents domaines.Vous pourrez aussi créer votre appartement, ajouter plein de choses ultra cool, acheter des bagnoles, monter un studio, monter vos vidéos, les mettre en ligne au bon moment...Vous devrez aussi recruter une équipe, améliorer votre équipement... créer des partenariats, aller dans les soirées...Putain, quel cauchemar, en fait.