(TEST) Bequiet! Dark Mount, un clavier d'exception

Publié le Vendredi 13 juin 2025 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

L'excellence à tous les niveaux

Au fil des tests, on se rend compte que les claviers se suivent et se ressemblent. A chacun son p'tit truc, sa petite innovation ou ses petites idées pour sortir du lot, mais un clavier reste un clavier, hein.Et bien pas forcément.Parfois, on tombe sur un ovni. Un produit qui propose autre chose. Qui a "un p'tit truc en plus". Ou même "plein de p'tits trucs en plus".Et quand en plus, il est fabriqué avec soin, avec des matériaux de qualité, et bien on tombe sous le charme.