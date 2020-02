PlayStation Plus : les jeux gratuits de mars

Publié le Jeudi 27 février 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Et ça repart

Comme chaque mois, Sony vous remercie de dépenser de l'argent pour "avoir le droit" de jouer en ligne sur leurs serveurs. Et pour mieux faire passer la pillule, ils vous offrent des jeux gratuits.Ces jeux sont donc accessibles si vous êtes abonnés PlayStation Plus et ils resgteront vôtres à condition que vous soyez toujours abonné et que vous les ayez validés.En mars, ce sont Shadow Of The Colossus de Japan Studio et Bluepoint Games, et Sonic Forces de chez Sega qui ont été sélectionnés. Ils seront disponibles du 3 mars au 6 avril.