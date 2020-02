Ary and the Secret of Seasons, joli et poétique ?

Publié le Jeudi 27 février 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Vis Valdi !

Aryelle, surnommée Ary, est une jeune fille bien décidée à faire ce dont son père est incapable : rapporter l'équilibre des saisons dans son monde, Valdi.Ary est capable de créer des biomes selon les 4 saison, autrement dit changer la saison de son environnement et installer le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver, dans le but de franchir des obstacles. Cela lui permet aussi d'éviter certains dangers.Ary and the Secret of Seasons est signé eXiin et sortira cet été sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et Steam.