Wasteland Remastered : le RPG culte dispo sur PC

Publié le Jeudi 27 février 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Indispensable !

Vous ne le savez peut-être pas mais Wasteland est l'un des RPG les plus importants de l'histoire du jeu vidéo. Celui qui a installé les standards du RPG post-apocalyptique. Celui qui a aussi inspiré les développeurs de Fallout. Et oui. Sans Wasteland, pas de Fallout.Outre l'excellent Wasteland 2 sorti il y a quelques années et le Wasteland 3 prévu sous peu, sachez que Wasteland Remastered, une version (très) retravaillée du premier opus, bient de sortir sur Xbox One, Steam et sur Gog.com Indispensable, tout simplement. Même à 15 €.