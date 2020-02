Warlander, un nouveau Rogue-like sur PC

Publié le Jeudi 27 février 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Bourrin comme vous aimez

Warlander est un rogue-like en vue extérieure, mélange d'action et d'aventure, dans lequel vous allez passer votre temps à sabrer de l'ennemi grâce à votre épée.Warlander raconte l'histoire d'un héros ressuscité, en quête de vengeance. Les affrontements demandent une gestion de l'endurance (stamina) face à des adversaires de plus en plus coriaces.Le jeu, développé par Clock Drive Games, vient de sortir sur Steam , au prix de 14,99 €.