- Minecraft Dungeons pour le 26 mai

Publié le Mercredi 1 avril 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Du retard !

Initialement prévu pour la fin avril, le jeu Minecraft Dungeons aura un brin de retard, lié à la crise sanitaire actuelle. Le jeu sortira donc le 26 mai prochain, sur PC, Xbox One, Nintendo Switch et PS4.Le jeu sera disponible en deux éditions : Standard et Hero. La première à 19,99 € et la seconde à 29,99 €. La Hero Edition contient la Cape de héros, deux skins de joueur et un poulet de compagnie. Elle donnera également accès, sans frais supplémentaire, à deux contenus additionnels qui arriveront par la suite.Les précommandes sont lancées.Pour rappel, le jeu vous entraîne seul ou en coop jusqu'à 4 dans des donjons, pour aller combattre les sbires de Arch-Illager, grâce à une multitude d'armes, d'artefacts et de sorts magiques.