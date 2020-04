- Doraemon Story of Seasons annoncé sur PS4 à la rentrée

Publié le Vendredi 24 avril 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Bandai Namco Europe a annoncé la sortie de Doraemon Story of Seasons sur PS4 à la rentrée, soit le 4 septembre prochain.Le jeu sera une sorte de Story of Seasons, dans lequel vous devez gérer une ferme, cultiver, chasser les insectes... mais dans l'univers de Doraemon, donc avec le chat-robot du XXIIème siècle, Nobita Nobi et tous leurs amis...Doraemon Story of Seasons est déjà disponible sur PC et Nintendo Switch.