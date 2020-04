- Curse of the Dead Gods : la grosse mise à jour

Publié le Vendredi 24 avril 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

L'occasion d'y (re)jeter un oeil ?

Développé par Passtech Games et édité par Focus Home Interactive, vendu 14,99 €, Curse of the Dead Gods est actuellement disponible en accès anticipé sur Steam Il s'agit d'un Rogue-like dans lequel vous allez parcourir un temple maudit dont les richesses corrompront votre âme jusqu'à la consummer totalement. Explorant le temple, en allant à chacune de vos nouvelles vies un peu plus loin, vous affronterez des fausses divinités, des monstres, récupèrerez des armes et des reliques, éviterez des pièges...Une grosse mise à jour vient d'être faite sur le jeu : nouveaux modes, nouvelles malédictions, nouvelles armes, nouvelles reliques, nouveaux modificateurs...L'occasion de remettre le projecteur sur ce petit jeu fort sympathique, en l'occurence.Cette mise à jour bénéficie d'une vidéo explicative que voilà :