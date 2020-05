- Desperados III s'explique avec vous

Publié le Vendredi 22 mai 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Hauts les flingues

Jeu de stratégie tactique qui se déroule dans une ambiance Western, Desperados III sortira le 16 juin sur PC, PS4 et Xbox OneVous allez incarner des chasseurs de primes qui devront capturer les desperados recherchés. Tout simplement. Et ça ne sera pas de tout repos.Très attendu, le jeu s'explique dans une toute nouvelle vidéo, pour vous montrer ce qu'est réellement le jeu, comment il fonctionne et le fait que chaque scénario peut finalement s'accomplir de différentes manières.On vous colle aussi les dev diaries (carnets de développeurs) à la suite.