Publié le Samedi 23 mai 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Parce qu'il faut bien se détendre

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Encore un week-end. Un de plus. A savourer le fait de ne plus être au boulot (ou vu les circonstances, à ne pas bosser de chez soi). Pour se rendre compte qu'il y a le ménage à faire, les courses, les petits travaux, la bouffe à faire... et se dire que finalement, vivement lundi.Pour se détendre, rien de tel qu'une petite partie de jeu vidéo, non ?