Netflix annonce Jurassic World : La Colo du Crétacé

Publié le Mercredi 29 juillet 2020 à 11:45:00 par Théo Valet

Pourquoi ?

Pourquoi ? C'est la seule question qui me vient après avoir vu l'annonce. Des gosses laissés seuls à l'autre bout de Isla Nublar et qui doivent survivre en fuyant les dinosaures récemment échappés. La série se passe en même temps que les événements du film Jurassic World et on voit donc directement les conséquences de la fuite des dinosaures. Mais parlons des parents, à quel moment ils laissent leurs mioches en colo dans un parc où il y a eu des problèmes À CHAQUE FOIS qu'il a été ouvert. Et surtout qu'est-ce qu'ils foutent à l'autre bout de l'île sans surveillance ?!Enfin bref, la série sort le 18 septembre, on en saura plus une fois qu'on l'aura visionnée, mais je suis quand même sceptique et dans le doute j'ai appelé SOS enfants en danger.