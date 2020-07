- Destroy All Humans débarque

Publié le Mercredi 29 juillet 2020 à 11:50:00 par Solène Krawczyk

Il va tous nous exterminer !

Ca y est, il est là, il est beau et il est prêt à tous nous atomiser. Incarnez Crypto-137, armez-vous de vos meilleurs lasers et embarquez dans votre soucoupe volante : Destroy All Humans est désormais disponible sur PC, PS4 et Xbox One.Pour l'occasion, THQ Nordic a sorti pour un dernier trailer de lancement que je vous mets ci-dessous, si vous êtes curieux.