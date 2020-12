- Olija : action et fantasy en 8 bits

Publié le Vendredi 18 décembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Intriguant ?

Jeu d'action et fantasy en 8 bits, Olija est développé par Skeleton Digital et sortira le 28 janvier sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC.Olija raconte l'histoire de Faraday, piégé dans un monde inconnu après avoir fait naufrage. Seul avec son harpon, il va devoir se frayer un chemin dans ce monde parfois hostile.Le jeu est inspiré des contes de cape et d'épée.