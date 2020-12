- Death Stranding s'offre des missions Cyberpunk 2077

Publié le Vendredi 18 décembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

On s'en branle

Death Stranding, la dernière grosse bouse en date signée Kojima, en espérant finalement que ce soit bel et bien la dernière, s'est offert un crossover avec Cyberpunk 2077.De nouvelles missions sont désormais disponibles, inspirées de l'univers de Cyberpunk, et dans lesquelles vous pourrez retrouver des personnages du jeu qui se demandent, eux aussi, ce qu'ils viennent foutre dans cette galère. Vous retrouverez aussi un véhicule à trois roues aux couleurs du jeu, le "bras de Johnny Silverhand", de nouveaux hologrammes et plusieurs vêtements, tous inspirés ou tirés du jeu Cyberpunk 2077.Notez que Death Stranding est actuellement en promo à -50%. Et si vous vous posez la question, non, même à ce prix-là, vous allez le regretter. Grave.