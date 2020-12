- Once Upon a Dance : une nouvelle fête sur Just Dance 2021

Publié le Vendredi 18 décembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Avec des chansons gratuites

Une nouvelle mise à jour gratuite pour Just Dance 2021 est désormais disponible. Elle comprend, pour une durée limitée, de nouvelles chansons et des concours en ligne. Le but ? Passer de bonnes fêtes, tout simplement.Au menu, du 17 au 31 décembre, 2 chansons iconiques : “Love is All” de The Sunlight Shakers et “Dancing Queen” d’ABBA. Oui, bon, la première est une chanson façon Just Dance : on crée un groupe pour reproduire fidèlement une chanson déjà existante. Ça coûte moins cher et la majorité des gens n'y voient que du feu. Il s'agit là d'une reprise de la célèbre chanson de Roger Glover & Guests. Le 24 décembre, la chanson “The Fox (What Does the Fox Say?” d’Ylvis sortira aussi sur Just Dance Unlimited.Une partie 2 de l'évènement se déroulera du 14 janvier au 4 février et proposera 3 chansons :“Born to Be Wild“ de Steppenwolf, disponible le 14 janvier, “Only You (And You Alone)” de Love Letter, disponible le 21 janvier et “Burn” d’Ellie Goulding, disponible le 28 janvier.