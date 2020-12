- Assassin’s Creed Valhalla : du nouveau contenu !

Publié le Vendredi 18 décembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Yule









Ubisoft a annoncé le début de la Saison de Yule sur son Assassin's Creed Valhalla et qui se terminera le 7 janvier prochain. En tant qu'Yule, ce festival proposera propose diverses nouvelles festivités : nouveau jeu à boire, mini-jeu de tir à l'arc, tournoi de combats à mains nues et de nouvelles quêtes pour deux personnages de la colonie.Pour en bénéficier, les joueurs doivent avoir rejoint l'Angleterre et complété l’un des premiers arcs narratifs, celui de Grantebridgescire ou de Ledecestrescire.Une mise à jour gratuite est prévue pour février. Elle intègrera de nouveaux rangs pour le Jomsviking, de nouvelles compétences et aptitudes ainsi que de nouvelles récompenses mais aussi les Raids sur Rivière.Plus de détails à découvrir sur le site officiel