- Cyberpunk 2077 : le fiasco !

Publié le Vendredi 18 décembre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Retiré du PlayStation Store

Trop attendu, mal maîtrisé, sorti finalement trop tôt... Cyberpunk 2077 est LE gros raté de cette fin d'année. CD Projekt, qui jouissait jusque-là d'une excellente réputation, vient de se tirer une balle énergétique dans son pied robotique.Complètement buggé, comme on n'avait pas vu ça depuis bien longtemps, le jeu est au centre de toutes les attentions ces derniers jours.CD Projekt a déjà annoncé qu'ils rembourseraient (sous certaines conditions) le jeu à qui en faisait la demande.Sony, de son côté, vient de retirer carrément le jeu du PlayStation Store et propose également des remboursements aux joueurs qui en font la demande.Une petite précision toutefois : vous perdez le jeu si vous demandez un remboursement, hein...Le jeu PC est à peine mieux loti, cela dit, avec là aussi plus de bugs qu'il n'en faut, une IA défaillante, des scripts qui ne se lancent pas...Mais vous savez quoi ? Ben on kiffe quand même le jeu.(Attention, beaucoup de vidéos qui montrent des bugs ont été faites avec des versions non mises à jour).