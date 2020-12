Idée cadeau de Noël : La peluche et le serre-tête bébé Yoda

Publié le Vendredi 18 décembre 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Trop mignooooon

The Mandalorian cartonne sur Disney+ et cette série qui a su réconcilier les fans de Star Wars avec leur saga préférée a, vous le savez, introduit un personnage dont tout le monde est tombé fou : l'enfant. Grogu de son vrai nom, mais plus connu sous celui de "bébé Yoda", puisqu'il est de la même espèce que le maître Jedi.S'il vous manque un petit cadeau sous le sapin, on vous donne deux idées totalement irrésistibles : la peluche bébé Yoda, pour tous-petits (mais pas que) et le serre-tête... pour adulte. Parfaitement. Quitte à avoir l'air con avec un pull moche, autant y rajouter des oreilles.Le serre-tête est proposé au prix de 30 €. Un peu cher, mais comment y résister ?La peluche, elle,est vendue 15 € et est "compatible" avec les nourrissons.Avouez que vous êtes à deux doigts de craquer...