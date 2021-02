Lego annonce un pack Sonic The Hedgehog !

Publié le Vendredi 5 février 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Après Mario, le hérisson...

Après avoir lancé son Lego Mario, Lego a décidé de sortir un nouveau pack de briques, cette fois-ci sur Sonic The Hedgehog.Ce pack est signé Lego Ideas et est donc le résultat d'une proposition de fan, votée ensuite par les Internautes.Vous trouverez donc Sonic, mais aussi des décors et personnages issus de cet univers. Le projet est désormais lancé en phase de développement et le résultat final pourrait être disponible à la fin de l'année, voire au début de l'année prochaine dans les boutiques.