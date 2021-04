Cris Tales se fixe pour cet été

Publié le Jeudi 15 avril 2021 à 10:45:00 par Walid Hamadi

Y a aucune Christelle d’assez connue pour faire une vanne

Ca y est, près de 6 mois après sa date de sortie initiale, Cris Tales se fixe une nouvelle date précise en ligne de mire. Le JRPG colombien (si si) verra le jour le 20 juillet 2021 sur toute les consoles en ventes et toutes les plateformes pour PC. Au moins, il ratisse large.Pour rappel, le système du jeu vous donne accès aux pouvoirs temporels de Crisbell afin de voyager entre le passé, le présent et le futur pour sauver les royaumes de Crystallis et leurs habitants. Dans le dernier trailer en date, vous aurez un aperçu des décors faits à la main et de leur évolution selon l’époque dans laquelle vous combattez. Une forte inspiration de Chrono Trigger que l’on espère réussie.