(TEST) Curved Space (PC)

Publié le Vendredi 9 juillet 2021 à 12:30:00 par Marion Bétremieux

Explosif

En cette journée chargée de news, j'ai le plaisir de vous annoncer que le test du jour s'est fait sur, un jeu de tir indé par Only By Midnight Ltd et édité Maximum Games.C'est avec étonnement que j'ai découvert cette anomalie spatiale et ses terrains si particuliers. En effet, votre vaisseau combattra directement sur des astéroïdes, des surfaces sphériques donc. Je vous avoue qu'avoir vu quelques images, c'est surprenant.Si votre truc, c'est de perdre tous vos repères et de vous immerger dans des mondes qui vous en proposent d'autres, faites-vous plaisir.a plus d'un tour dans son sac et je vous laisse découvrir tous ses bons points dans le test de Yassine.