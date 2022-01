(TEST) Big Rumble Creed Champions Boxing (Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One)

Publié le Vendredi 14 janvier 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Hé ! les gants !

Dans la lignée des jeux sortis depuis un bon moment, dont nous avions écrit le test, mais qui n'est jamais paru sur le site, pour tout un tas de bonnes et mauvaises raisons (on avait autre chose à publier, pas envie, la flemme, pas le temps, trop bu, malade, tiens t'as vu y'a un papillon je vais le suivre pendant une heure ou deux...), voici le test, enfin, de Big Rumble Creed Champions Boxing.Et Dieu sait si, balancer des pains, on est spécialiste.Pis en plus, y'a Rocky dedans. Alors c'est not' came.