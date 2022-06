Capcom Arcade 2nd Stadium annoncé pour le 22 juillet

Publié le Lundi 13 juin 2022 à 14:50:00 par Cedric Gasperini

Encore du rétro

1943 Kai - Midway Kaisen - A.K.A. BLOCK BLOCK A.K.A. KNIGHTS OF THE ROUND A.K.A. MAGIC SWORD A.K.A. THE KING OF DRAGONS A.K.A. VAMPIRE SAVIOR - The Lord Of Vampire - BLACK TIGER Capcom Sports Club DARKSTALKERS - The Night Warriors - ECO FIGHTERS Gan Sumoku Hissatsu Buraiken HYPER DYNE SIDE ARMS HYPER STREET FIGHTER II - The Anniversary Edition - LAST DUEL MEGAMAN 2 - THE POWER FIGHTERS - MEGAMAN - THE POWER BATTLE - NIGHT WARRIORS - Darkstalkers’ Revenge - Pnickies Rally 2011 LED STORM SATURDAY NIGHT SLAM MASTERS SAVAGE BEES SONSON STREET FIGHTER STREET FIGHTER ALPHA 2 STREET FIGHTER ALPHA 3 Street Fighter Alpha - Warriors’ Dreams - SUPER GEM FIGHTER - MINI MIX - SUPER PUZZLE FIGHTER II TURBO The Speed Rumbler THREE WONDERS Tiger Road

Sorti l'année dernière sur Nintendo Switch, Capcom Arcade Stadium proposait quelques 32 bornes d'arcade des années 80 et 90 va se voir attribuer une suite. Soit dit en passant, vous pouvez toujours retrouver notre test ici Cette suite, baptisée Capcom Arcade 2nd Stadium, sortira le 22 juillet sur Nintendo Switch, mais aussi sur Xbox One, PS4 et PC.32 nouveau jeux y sont proposés :L'occasion de retrouver des hits retro, donc, avec quelques changements : classements en ligne, affichage amélioré, vitesse de jeu et niveau de difficulté réglables, rembobinage, mode invicible...