- Isonzo : un FPS sur la Première Guerre Mondiale

Publié le Jeudi 30 juin 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Tocsin de Toscane

Prévu pour le 13 septembre prochain, Isonzo est, comme son nom ne l'indique pas vraiment pour vous, un FPS qui se déroule durant la Première Guerre Mondiale. Le jeu est signé M2H et Blackmill Games, à qui l'on doit aussi les autres FPS se déroulant durant la Première Guerre Mondiale, Verdun et Tannenberg.Pour votre culture, l'Isonzo est un fleuve situé entre la Solvénie et l'Italie, dans les Alpes. C'est là qu'a été tourné, notamment, le film Le Monde de Narnia : Le Prince Caspian.Et ce fut le théâtre d'affrontements durant la Guerre, donc. Vous allez combattre dans les Alpes, au milieu de paysages magnifiques. N'oubliez pas votre crème solaire.Le jeu sortira sur PC, via Steam