Harvestella, un nouveau RPG signé Square Enix

Publié le Jeudi 30 juin 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Quand Final Fantasy rencontre Harvest Moon

Présenté comme un RPG de simulation de vie, Harvestella sera développé et édité par Square Enix et sortira le 4 novembre prochain sur PC et Nintendo Switch.A la baguette, on retrouve Iasmu Kamikokuryo (Final Fantasy XII) pour les illustrations et Go Shiina (Tales of) pour la musique.Le jeu se déroule dans un monde où la stabilité des 4 saisons est assurée par des cristaux géants, les Lumicycles. Un jour, ils déconnent et de cette déconnade nait la saison de mort, "Quiétus". Pendant cette nouvelle saison, les cultures meurent, personne ne peut sortir de chez soi... et manque de bol, cette saison est chaque année plus longue que l'année précédente...Gestion de ses cultures, mais aussi exploration de donjons, interaction avec les autres habitants sont au coeur de ce nouveau jeu.