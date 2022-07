- Monster Hunter Rise: Sunbreak est disponible

Publié le Jeudi 30 juin 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Monstre Chasseur Monter Brise Soleil

Capcom ne nous ayant fourni le code de test que ce matin, je vous laisse imaginer la nuit épouvantable qu'a passée Inès, notre testeuse fan de la saga Monster Hunter... Une nuit blanche à jouer du F5 sur sa messagerie toute la nuit, alors que le code est arrivé... sur la mienne.Bref. Le test est en cours. Mais sachez que Monster Hunter Rise: Sunbreak est d'ores et déjà disponible. Cette extension majeure comprend un tout nouveau scénario avec de nouveaux Monstres, de nouvelles options de combat, la difficulté de Quêtes Rang Maître, et j'en passe.Attendez notre test ultra complet par une fan incollable de la saga. Il arrive dès que possible.