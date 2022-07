Fury Unleashed – Bang!! Edition sort en boîte

Publié le Jeudi 30 juin 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Moi j'ai passé l'âge

Microids distribuera le jeu Fury Unleashed – Bang!! Edition dans une édition physique à paraître le 29 septembre, sur PS4 et Nintendo Switch.Développé et édité par Awesome Games Studio, Fury Unleashed s'inspire des rogue-like tels que Dead Cells et Rogue Legacy, et y ajoute un côté plateforme old-school façon Contra ou Metal Slug.Cette édition physique n'apporte rien de plus, si ce n'est un porte-clef (waaaaaah).Quant au jeu, il se veut ambiance Comics, avec des niveaux générés aléatoirement et des combos qui déchirent. A découvrir en vidéo.La version dématérialisée est d'ores et déjà disponible, notamment sur PC.