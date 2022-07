- L'Allemagne est à reconstruire dans WW2 Rebuilder

Publié le Jeudi 30 juin 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Si j'avais un marteau...

Madnetic Games développe actuellement WW2 Rebuilder. Le jeu vous met dans la peau d'un pro des TP et du BTP, juste après la Seconde Guerre Mondiale. Votre but ? Reconstruire l'Europe.Déblayer les ruines, reconstruire les bâtiments... vous allez devoir redonner aux villes un visage plus vivant. Vous sillonnerez l'Europe et ses plus grandes villes pour les reconstruire de vos propres mains.Le jeu devrait sortir cette année. Une démo est déjà disponible sur Steam . Une autre démo, présentée comme un prologue, arrive dans quelques jours. Elle vous envoie en Allemagne, à Hambourg, ville des Hambourgers.