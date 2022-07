- Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope se dévoile un peu plus

Publié le Jeudi 30 juin 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

T'as la moustache qui frétille

On vous reparle rapidement de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, présenté en grandes pompes dans un showcase hier soir par Ubisoft.On vous rappelle que ce jeu de combat tactique au tour par tour vous met à la tête d'une équipe composée de Bowser, Lapin Peach, Luigi, Lapin Mario ainsi que la Princesse Peach, dans le but d'aller combattre Cursa, une entité maléfique bien décidée à détruire le monde. Cursa et ses sbires veulent capturer les Sparks, d'étranges créatures issues de la fusion des Lumas avec les Lapins Crétins. Libérer les Sparks donnera la possibilité aux personnages d'acquérir de nouvelles capacités.On a appris que la compositrice japonaise Yoko Shimomura, le compositeur Gareth Coker et le compositeur britannique Grant Kirkhope s'occupent de la musique ce qui, je le sens à votre regard passionné, vous remplit de joie vu que vous les connaissez parfaitement et que vous êtes fans de leurs musiques.Et des trailers ont été diffusés.