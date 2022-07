- PlayStation Plus : les jeux gratuits de juillet

Publié le Jeudi 30 juin 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un bel été

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time

The Dark Pictures Anthology : Man of Medan

Arcadegeddon

Toujours dans le cadre de l'abonnement PlayStation Plus, Sony PlayStation vous offre une nouvelle fois des jeux gratuiits. On vous en rappelle le fonctionnement, qui est encore et toujours le même : il faut être abonné et les valider chaque mois. Ils resteront dans votre bibliothèque tant que vous resterez abonné (sinon, vous les perdez et si vous vous réabonnez ensuite... vous les retrouverez à nouveau).Ce mois-ci, voici les jeux offerts :Ils seront disponibles du 5 juillet au 1er août.