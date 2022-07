Publié le Jeudi 30 juin 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Ground Control to Major Tom

Star Ocean The Divine Force sortira le 27 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Développé par tri-Ace, le jeu sera à nouveau un action-RPG mêlant Fantasy et SF.Pour l'occasion, trois nouvelles vidéos ont été publiées par Square Enix.Le jeu sortira en édition standard et en édition Deluxe (avec bande-son et packs d'objets).Star Ocean The Divine Force racontera la même histoire vue de deux points de vue différents, à savoir ceux de Raymond, le capitaine du vaisseau marchand Ydas, et Laeticia, la princesse-chevalière d'un royaume de la planète sous-développée Aster IV.