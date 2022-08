(TEST) Sword And Fairy: Together Forever (PS4, PS5)

Publié le Mardi 23 août 2022 à 12:00:00 par Sara Brugioli

Le médiéval fantastique à la chinoise

Quand une news de Sword and Fairy lui est tombée entre les mains, ça a été le coup de foudre pour Ambre: elle qui est fan de haute fantasy chinoise, le jeu semblait fait pour elle.Et en effet, il l'était probablement. Parce que malgré les piques d'humour du chef sur la demande de test du jeu par Ambre, je ne pense pas qu'il aurait trouvé un autre preneur. Ne serait-ce que pour le genre du jeu, la longueur du titre, ou encore le fait que le jeu dépende beaucoup de son histoire (ce qui ne serait pas pour me déplaire. Mais pour continuer, faudrait être douée pour le gameplay, et là à la place de Ambre j'aurais séché).Bref, Ambre a eu le jeu qu'elle voulait, et le coup de foudre s'est apparemment transformé en crush qui lui a fait battre son petit cœur...