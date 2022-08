2K - NBA 2K23, les changements prévus à MyNBA

Publié le Mardi 23 août 2022 à 11:40:00 par Sara Brugioli

On change la façon de découvrir la NBA

2K dévoile les changements à venir dans le mode MyNBA, dans le jeu NBA 2K23 sur PS5 et Xbox Series. Grâce à ce mode, les fans pourront revivre des ères légendaires du basket, et ré-écrire l'histoire du basket.MyNBA sera une machine à voyager dans le temps pour les joueurs : ils pourront démarrer une nouvelle sauvegarde à un moment précis de l'histoire de la NBA, sous le nom d'ères, pour vivre des moments clés, ou même les ré-écrire si c'est ce qu'ils désirent. Parmi ces moments clés proposés, on a Magic VS Bird (qui retrace la rivalité entre Magic Johnson et Larry Bird dans les années 80), l'ère Jordan (pour revendiquer la suprématie du basket des années 90) ou encore l'ère Kobe (on re-découvre les années 2000 du basket, avec des joueurs de légende comme le Black Mamba lui-même).Quant à la version précédente de MyNBA, elle devient l'ère moderne, avec les rosters les plus récents disponibles. L'équipe de développement a même implémenté un système de filtre pour recréer l'expérience télévisuelle de ces matchs tels qu'ils étaient diffusés à l'origine, donc on s'attend à beaucoup de précision et détails de ce mode de jeu.Si vous voulez tous les détails sur le mode MyNBA et sa refonte, vous pouvez consulter le Courtside Report. Sinon, voici la vidéo qui accompagne cette annonce: