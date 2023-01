- Kandria, un RPG hack'n slash en Pixel art, sur PC

Publié le Jeudi 12 janvier 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

En l'espèce, personne ne vous entend sabrer

Les Suisses ne sont pas uniquement passionnés par le chocolat et la dénonciation de leurs concitoyens, mais aussi dans le jeu vidéo. La preuve, avec Kandrai, un RPG / Hack'n Slash développé par le studio Shirakumo Games, un nom qui sonne bien helvète, effectivement.Kandrai est un monde ouvert, avec plus de 250 pièces, dans une ambiance post-apocalyptique. Combats et plateformes sont à l'honneur, face à des robots, des humains et des animaux.Le jeu vient de sortir sur Steam