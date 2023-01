- Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard donne de la voix

Publié le Jeudi 12 janvier 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Dans Poudlard, personne ne vous entend crier

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est toujours attendu pour le 10 février 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Le nouveau jeu se déroulant dans l'univers de Harry Potter vous permettra d'incarner un nouvel étudiant qui débarque directement en 5ème année. Tout au long du jeu, vous apprendrez de nouveaux sorts, fabriquerez des potions, récolterez des plantes magiques, mais aussi rencontrerez des amis, discuterez avec les professeurs et combattrez de puissants adversaires. Petite particularité, le jeu se déroule dans les années 1800.Une nouvelle vidéo a été diffusée. Elle montre le casting vocal anglais du jeu : Simon Pegg (Mission Impossible, entre autres) incarne Phineas Nigellus Black, le directeur dePoudlard, issu d'une longue lignée de Serpentards.Sebastian Croft et Amelia Gething incarneront le personnage, masculin ou féminin. Lesley Nicol rest la professeure Matilda Weasley, issue de Gryffondor et directrice adjointe de Poudlard.On retrouvera aussi Kandace Caine dans les rôles du professeur Onai et sa fille Natsai, Sohm Kapila dans le rôle du professeur d'astronomie Satyavati Shah, Luke Youngblood, qui a joué Lee Jordan dans la série de films, interprêtera la voix d'Everett Clopton, Asif Ali double un autre étudiant de Serdaigle, Mahendra Pehlwaan et enfin, Jason Anthony double à la fois Nick Quasi-Sans-Tête et le Choixpeau.Vous êtes ravis de tous ces noms que vous ne connaissez de toute manière pas et, mieux, vous vous en foutez royalement parce que vous, vous jouerez en français.