(TEST) Blacktail (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Jeudi 12 janvier 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière !

Si vous êtes nostalgiques de cette douce et heureuse époque où l'on cramait les sorcières, où on les jetait dans l'eau les pieds et les mains attachées pour voir si elles flottaient, où on les mettait sur une balance pour savoir si elles étaient aussi lourdes qu'un canard (ou une plume), voire l'époque où on les accusait de se livrer à des rites sexuels honteux... et bien passez votre chemin.Parce que pour le coup, vous allez incarner une sorcière. Et que vous avez moyennement envie de vous retrouver clouée à un poteau avec des flammes qui vous chatouuillent les doigts de pied.En fait, la seule question qui se pose, est de savoir si vous serez une gentille ou une méchante sorcière. Devinez ce que j'ai choisi...