- PlayStation Plus : les nouveaux jeux de janvier pour les abonnés Extra et Premium

Publié le Jeudi 12 janvier 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Dans le cloud, personne ne vous entend crier (de joie)

Back 4 Blood (PS4, PS5)

Devil May Cry 5: Special Edition (PS5)

Dragon Ball FighterZ (PS4)

Life is Strange (PS4)

Life is Strange: Before the Storm (PS4)

Jett: The Far Shore (PS4, PS5)

Just Cause 4 (PS4)

Just Cause 4: Reloaded (PS4, PS5)

Omno (PS4)

Erica (PS4)

Syphon Filter 3 (PS1)

Star Wars Demolition (PS1)

Everybody’s Golf 2 (PS1)

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque dès le 17 janvier.