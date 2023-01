- The Last of Us : la série débarque sur Amazon Prime en France

Publié le Vendredi 13 janvier 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On va pouvoir juger

The Last of Us : la série sortira sur Amazon Prime en France dès le 16 janvier. Et ce, sans surcoût. L'occasiion de voir si vraiment, même avec deux acteurs pincipaux aussi peu charismatique, ça peut passer... En tout cas, on vous en fait un retour rapidement.La plateforme a également annoncé un "Pass Warner" qui inclura les programmes de HBO et les 12 chaînes de Warner Bros. Discovery. Ce Pass sera payant et donnera accès, donc, aux séries HBO mais aussi Warner telles que Game of Thrones, Les Sopranos, Sex And The City, The Wire et Chernobyl.