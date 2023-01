- Dread Templar, le FPS violent, arrive en version finale

Publié le Vendredi 13 janvier 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Parce qu'un FPS non violent, ça existe ?

Développé par T19 Games, Dread Templar est un FPS inspiré des cadors des années 90. S'adonnant à l'ultraviolence, il fait la part belle à l'hémoglobine et aux membres déchiquetés. Il est sorti sur PC, via Steam , en accès anticipé et débarque en version finale le 26 janvier.Vous allez y incarner un templier qui débarque en enfer défoncer tout le monde. 10 armes différentes, des corps qui explosent...de quoi vous égayer la journée.On vous laisse découvrir ça en vidéo.