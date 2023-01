- Season : A letter for the future raconte son histoire

Publié le Vendredi 13 janvier 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Y'a puls de season ma bonne dame

On vous en a parlé il y a deux jours, le studio canadien Scavengers sortira le jeu Season : A letter to the future le 31 janvier sur PC, PS4 et PS5. Il s'agit d'un jeu d'aventure atmosphérique narratif dans lequel vous allez découvrir le monde en selle sur votre vélo.Equipé d'un magnétophone et d'un appareil photo, il faudra parler aux gens, découvrir leur vie, leurs rêves... Un jeu poétique, qui parle de la transmission entre les générations.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée, pour présenter l'histoire et les personnages plus en détails.