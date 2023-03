- Fernbus Coach Simulator est sorti sur PS5 et Xbox Series

Publié le Mercredi 1 mars 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Boulot de merde

Développé et édité par Aerosoft, le jeu Fernbus Coach Simulator vient de sortir sur PS5 et Xbox Series. Il est déjà disponible sur PC depuis un paquet d'année, puisqu'il est sorti en 2016.Dans Fernbus Coach Simulator, vous allez conduire un bus touristique, avec tout ce que cela comporte de probèmes : la circulation, la météo, les passagers et leurs états d'âme...Quelques 50 000 kilomètres de route sont à parcourir (le jeu incluera en effet quelques DLC), 100 destinations à découvrir, parmi lesquelles Paris et Lyon, Berlin et Amsterdam, et bien d'autres encore.L'Allemagne, les Pays-Bas, la République Tchèque, le Luxembourg, la France, l'Autriche, la Suisse et la Belgique sont à découvrir sur bitume.Le jeu est proposé au prix de 39,99 €