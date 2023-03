- The Last of Us : découvrez le passage du jeu à la série dans un making of

Publié le Mercredi 1 mars 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Sony vous propose de découvrir les coulisses du passage du jeu vidéo The Last of Us à la série TV qui en est tiré. Deux épisodes making-of vous plongeront dans le portage du virtuel au réel de cette saga.Le premier épisode est sorti.Neil Druckmann, Executive Producer / Co-President de Naughty Dog, Craig Mazin, Executive Producer, Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) et Asad Qizilbash, Head of PlayStation Productions chez SIE vont discuter de la série et du jeu.Mine de rien, c'est très intéressant.