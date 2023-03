- Shattered Heaven annoncé pour le 19 avril

Publié le Mercredi 1 mars 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Mélange des genres

Initialement prévu pour la fin de l'année dernière, Shattered Heaven sortira finalement le 19 avril prochain en accès anticipé sur Steam . Notez qu'une démo est d'ores et déjà disponible sur le site.Développé par Leonardo Production, Shattered Heaven est un roguelite narratif avec construction de decks, sur fond de RPG et de dungeon crawling. Tout ça à la fois. Il vous invitera dans une histoire complexe de trahisons, de dieux mourants, de malédictions et de punitions divines, dirigée par vos décisions et les cartes que vous avez en main. De nombreux embranchements scénaristiques sont prévus.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne :