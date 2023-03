Kraino Origins, un action-plateformes rétro

Publié le Mercredi 29 mars 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le développeur GameAtomic et l'éditeur Elden Pixels ont sorti le jeu Kraino Origins sur Nintendo Switch aujourd'hui. Il était déjà disponible sur PC. Le jeu est proposé à 11,99 €.Vous allez incarner Kraino, un personnage créé pour aider les forces du mal, dans un monde envahi par les goules, les fantômes, squelettes et autres monstres. Mais Kraino est foncièrement bon. Même toutes les forces du mal n'y pourront rien. Il va donc se dresser contre ses créateurs.Un jeu rétro, entre action et plateformes, qui va vous faire kiffer.