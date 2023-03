Minabo – A Walk Through Life sort bientôt

Publié le Mercredi 29 mars 2023 à 10:15:00 par Julia Bourdin

Mi-nabot, mi-navet

SelectaPlay et DevilishGames nous annoncent que Minabo, leur jeu de simulation sociale, sortira le 28 avril sur Switch, Xbox, PlayStation et PC via Steam. Le prix sera réduit à 13,49 € pendant la semaine de lancement avant d’atteindre les 14,99 €.Dans chaque partie de Minabo, qui se veulent individuellement plutôt courte, vous incarnez un navet et découvrez son cycle de vie en interagissant avec les autres navets et l’environnement. Tout le principe du jeu est de faire des choix : fonder une famille ou rester célibataire pour prendre soin de ses parents âgés, passer du temps avec ses amis ou s’occuper d’un éventuel animal de compagnie…Bref Minabo se veut comme une métaphore plus ou moins subtile de la vie avec des personnages et des histoires inspirés par des psychologues ayant travaillé avec les développeurs.Et je connais déjà quelqu’un qui serait ravi d’y jouer, vous aussi ?